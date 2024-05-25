Лоза назвал Клаву Коку «пирожком ни с чем»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клава Кока

Певец и композитор Юрий Лоза заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что Клава Кока стала медиазвездой благодаря грамотному продвижению, хотя, по его мнению, она — «пирожок ни с чем». По его мнению, если она может петь, то могут и фигуристы, такие как чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева, которая решила записать свою первую песню.

Почему я должен слушать, как они поют? Сейчас поют все. В студийных условиях можно сделать так, чтобы любая девушка пела достаточно правильно. Следуйте примеру Клавы Коки. По сути она — «пирожок ни с чем», однако же становится медиазвездой, — сказал Лоза.

Ранее критик Илья Легостаев высказал мнение, что Валиева имеет право на безрассудные поступки и, если в данный момент ее спортивная карьера находится на паузе, она вполне может пробовать себя в музыке.

23 мая Валиева призналась, что решила стать певицей. Спортсменка рассказала, что ее музыкальный трек находится в стадии разработки. Кроме того, после школы она планирует не только выпустить песню, но и поступить в университет.