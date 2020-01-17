Российский певец Юрий Лоза отказался от купания в крещенской купели из-за установившейся в Москве тёплой погоды и недостаточно холодной воды.
У меня появился повод устраниться завтра вечером от купания в проруби — без крещенских морозов всё это как бы понарошку. Вот было бы под минус 30, я бы окунулся. А в тёплую воду лезть — только раззадориться, — написал в Facebook артист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный. По его словам, январское тепло особенно обманчиво: человек может недостаточно внимательно отнестись к угрозе переохлаждения. Вытереться и переодеться купальщику надо буквально за пару минут, когда тело ещё хранит тепло за счёт суженых сосудов. Делать это лучше в помещении или в машине. От переохлаждения спасёт шапка, наброшенная поверху тёплая одежда и большое сухое полотенце.
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