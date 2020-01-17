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Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой. Факт посещения звезды сыном взволновал поклонников артистки, которые предположили, что состояние актрисы ухудшилось.

Как сообщает Nation-News, до дня рождения сестры Анны Майкл ни разу не навестил звёздную маму в клинике. Пользователи Сети решили, что в этот раз сын мог приехать, чтобы попрощаться с...