«Лови волну»: Киркоров показал экстремальные увлечения детей на отдыхе

https://static.news.ru/photo/2902f58c-e93b-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров отправился в отпуск. Король поп-сцены с детьми находится на отдыхе в Греции. Кадрами своего пребывания он решил поделиться в Instagram. Киркоров показал, как его дети Мартин и Алла-Виктория осваивают вейкборд.

Держим курс в новую школу! Сплочённые, смелые, отважные, амбициозные. Горжусь моими героями! — подписал видеоролик звёздный отец.

На кадрах заметно, что дети научились ловко управляться с доской. Мчась по волнам, они визжат от страха и восторга.

fkirkorov/instagram.com

Поклонники по достоинству оценили смелость наследников Киркорова. Они решили, что дочь и сын певца смогли перенять от звезды чувство ритма, координацию и гибкость.

Какие молодцы. Смелость города берёт, — пишут в комментариях восторженные фанаты.

Известно, что Киркоров прилетел в Грецию на частном самолёте. Он остановился в отеле Elounda Peninsula на Крите. Одна ночь в нём стоит от 35 000 рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Киркоров вызвал бурный восторг у поклонников, запечатлев себя в новом образе. Певец облачился в укороченные джинсы от Gucci, увешанные игрушками. Образ музыкант дополнил стильной красной кофтой и модными белыми кроссовками. Пользователи буквально взорвались от восторга, осыпав певца комплиментами. Киркорова расхвалили как «большого любителя моды».