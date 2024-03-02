«Лоскуты со лба и хрящи с ушей»: Аршавина раскрыла детали операции на носу Алиса Аршавина рассказала об удачной операции на носу

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Алиса Казьмина

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса поделилась деталями удачного восстановления носа, провалившегося в результате тяжелой болезни. Она рассказала, что перенесла сложную операцию, в ходе которой ей пересадили в том числе лоскуты со лба и хрящи с ушей, передает StarHit слова знаменитости.

Нос сделан из своих тканей, лоскуты со лба и носогубных складок, а также хрящи с ушей и часть из ребра как основа для носа, — рассказала Аршавина.

По словам женщины, операции предшествовало множество дорогостоящих консультаций у разных специалистов. Аршавина призналась, что видела в глазах многих хирургов страх.

Ранее бывшая супруга футболиста пожаловалась, что аутоиммунный некроз заметно изменил её внешность. По словам Аршавиной, помимо проблем с лицом, у нее перевязаны ноги, а живот изрезан вдоль.

Пластический хирург Мадина Байрамукова ранее оценила шансы Алисы Аршавиной, страдающей от аутоиммунного заболевания, на восстановление изуродованного болезнью лица. Специалист рассказала, что экс-жена футболиста сможет задуматься о внешности только после приведения в норму своего состояния.