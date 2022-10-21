Лорак запела написанную украинкой песню ради благосклонности земляков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ани Лорак

Ани Лорак впервые с февраля этого года выпустила новую песню под названием «Лабиринт», о чем сообщила в своем микроблоге. Артистка особо отметила, что песня написана «талантливым украинским автором» Аленой Мельник.

Презентуя композицию, исполнительница призналась в любви «близким людям».

Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню «Лабиринт», написанную талантливым украинским автором Аленой Мельник. Люблю и буду любить близких душой людей, — пообещала Лорак.

Артистка после начала спецоперации не покинула Россию и находилась в Москве, судя по совместным фото с Филиппом Киркоровым. Однако, она хранила молчание, никак не высказываясь о происходящих на Украине событиях. И только осенью артистка сделала заявление, назвав себя"самой титулованной певицей Украины«, а также объявила тур по Европе.

Однако, соотечественники не поняли певицу, они сорвали ее концерт в Германии и засыпали самыми страшными проклятиями. Что касается «написанной украинкой» песни, украинцы жесткой раскритиковали певицу еще до презентации ролика.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против деятелей искусства, куда попала и украинка Лорак. Певицу лишили госнаград и заблокировали счета на Украине.