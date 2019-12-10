https://static.news.ru/photo/166f367c-1562-11ea-a193-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Модель Виктория Лопырёва объяснила, почему не стала давать интервью популярной журналистке Ксении Собчак.

Я Собчак, как человека, не уважаю. Она легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а ещё я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло, — написала девушка в Instagram.

По её словам, «блогер средней руки Собчак» распускает грязные слухи о её браке с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого у неё в феврале этого года родился сын Марк Лионель.

Ранее Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с экс-главой Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко, писал NEWS.ru.