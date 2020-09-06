Лопырёва впервые показала лицо своего сына

https://static.news.ru/photo/877c480e-f05a-11ea-a542-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: lopyrevavika/instagram.com

Модель Виктория Лопырёва не любит показывать своего наследника. Она долгое время скрывала его лицо, но сегодня решила сделать исключение, так как малышу исполнился один год и семь месяцев.

Спасибо тебе, Марк Лионель, что выбрал нас. Сегодня 1 год и 7 месяцев, — написала звезда в Instagram.

В ответ подписчики поздравили маму и малыша с этим маленьким событием. По их словам, Марк похож на куклу.

Красивый парень растёт, — написал один из комментаторов.

Лопырёва живёт с бизнесменом Игорем Булатовым. В феврале 2019 года у них родился сын Марк Лионель. Модель обвиняли в том, что она увела олигарха из семьи от дочери вице-президента компании «Ташир» Татевик Карапетян. У Булатова и Карапетян двое детей, от жены к Лопырёвой бизнесмен ушёл, когда его младшей дочери было всего полгода.

Как писал NEWS.ru, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию модели Виктории Лопырёвой до пластических операций. Он иронично прокомментировал фото: «Хотите беляши?», намекая на лишний вес обладательницы титула «Мисс России — 2003».