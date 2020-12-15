Лопырёва раскрыла мудрость, которой научит сына

https://static.news.ru/photo/50d3c8e2-3ee1-11eb-8f5d-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: lopyrevavika/instagram.com

Модель Виктория Лопырёва поделилась новой фотографией с сыном Марком Лионелем, появившимся на свет почти два года назад. Она долгое время не показывала наследника общественности, впервые продемонстрировав его лишь совсем недавно.

На новом снимке, появившемся в аккаунтах модели в соцсетях, молодая мама запечатлела себя и ребёнка на песчаном пляже комфортабельного отеля, расположенного на атолле Ноону — одном из наиболее спокойных в гряде Мальдивских островов. В кадре девушка держит мальчика на руках.

Чем старше он становится, тем интереснее проводить с ним время. Первые слова, эмоции и проявления характера! — подписала фотографию Лопырёва.

По ее словам, одна из первых мудростей жизни, которую она намерена преподать сыну, звучит так: «Великие люди не заставляют других чувствовать себя незначительными. Их успех не есть твоя неудача».

Лопырёва живёт с бизнесменом Игорем Булатовым. В феврале 2019 года у них родился сын Марк Лионель. Модель обвиняли в том, что она увела олигарха из семьи от дочери вице-президента компании «Ташир» Татевик Карапетян. У Булатова и Карапетян двое детей, от жены к Лопырёвой бизнесмен ушёл, когда его младшей дочери было всего полгода.

В ноябре, как писал NEWS.ru, муж Лопырёвой получил должность первого вице-премьера республики Коми. Незадолго до этого — в сентябре — модель впервые показала лицо сына.