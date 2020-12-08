Лопырёва повеселилась с подругами в Дубае в алом откровенном платье

https://static.news.ru/photo/1fb109f0-3955-11eb-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На закрытом светском ужине по случаю русского фестиваля «Матрёшка» в Дубае появилась модель Виктория Лопырёва. Она принимает непосредственное участие в организации мероприятия и не могла пропустить вечеринку.

Российская звезда появилась перед публикой в алом мерцающем асимметричном платье. Она веселилась и с представителями арабской стороны, и со своими русскими подругами.

Лопырёва является послом ФИФА. Она провела ежегодный фестиваль «Матрёшка» в Арабских Эмиратах. Она планирует пригласить иностранцев на чемпионат мира по хоккею с мячом, который состоится в Сыктывкаре весной 2021 года.

«Матрёшка» проводится в Дубае с 2014 года с помощью российского посольства и Лопырёвой.

Получившая недавно статус жены чиновника Республики Коми Виктория Лопырёва не оставила своих звёздных привычек. Модель по-прежнему путешествует по жарким странам, а северную российскую республику изучает пока только в теории, сообщил NEWS.ru.