Лопырёва похвалилась достижениями за уходящий год

https://static.news.ru/photo/8aed4d1e-4a3a-11eb-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Лопырёва перечислила все свои достижения за уходящий год. Модель назвала события, которыми особенно гордится и которые останутся в её памяти надолго.

Первый плюс, на который указала Лопырёва, это возможность провести как можно больше времени с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем на самоизоляции. После снятия ограничения модель обрела статус жены первого председателя правительства Коми.

Точнее сказать, это муж стал вице-губернатором, ну а я примазываюсь. Горжусь этим, как и остальными успехами моего мужа, — написала модель в Instagram.

Кроме этого блондинка и сама подалась в политику. Она буквально недавно стала главой комиссии по развитию спортивной индустрии в деловой Ассоциации менеджеров России и совсем скоро приступит к исполнению своих обязанностей.

Также Лопырёва поделилась самым романтическим моментом в своей жизни за этот год. Она встретила свой день рождения на Камчатке в кратере вулкана, как и мечтала.

Модель считает, что уходящий год ругать не стоит. Он кроме сложностей, по её мнению, многим помог задуматься о своей жизни и «проанализировать её», узнав себя поближе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Виктория Лопырёва поделилась новой фотографией с сыном Марком Лионелем, появившимся на свет почти два года назад. Она долгое время не показывала наследника общественности, впервые продемонстрировав его лишь совсем недавно.