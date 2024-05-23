Лопес и Аффлек: история любви, разрыва и взаимных претензий друг к другу

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани очередного расставания. Самая известная пара в мировом кинематографе переживает кризис: супруги не живут вместе, хотя после их свадьбы прошло всего два года. Как развивались непростые отношения знаменитостей на протяжении последних 22 лет — в материале NEWS.ru.

Роман завязался на съемках боевика

Лопес и Аффлек познакомились в 2002 году на съемках фильма «Джильи», где актеры играли главные роли: Лопес была киллером по имени Рики, а Аффлек — гангстером Ларри. Оба они находились на вершине славы. Она входила в список самых авторитетных знаменитостей мира, он был настоящим секс-символом кинематографа. Но вот в личной жизни у обоих не клеилось. Дженнифер в тот момент переживала разлад в отношениях со вторым мужем Крисом Джаддом, с которым вскоре развелась, а Бен только что расстался с актрисой Сандрой Буллок. Страсть между партнерами вспыхнула на съемочной площадке почти мгновенно. И хотя вначале пара пыталась скрывать отношения, о романе звезд быстро узнали журналисты, прозвав влюбленных «Беннифер». Фильм «Джильи» провалился в прокате, но это не сильно огорчило влюбленных актеров.

Вскоре знаменитости объявили о предстоящей свадьбе, которую назначили на сентябрь 2003 года. Лопес подала на развод с Джаддом, а на ее безымянном пальце появилось кольцо с розовым бриллиантом в 6 карат от бренда Harry Winston за $2,5 млн. Джей Ло постоянно носила дорогое украшение, а в интервью журналистке Дайан Сойер называла его «самой великолепной вещью, которую видела в жизни». По оценкам экспертов, спустя 22 года стоимость кольца выросла до $11 млн.

Фото: FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Джильи»

Лопес и Аффлек расстались за четыре дня до свадьбы

В 2003 году Аффлек и Лопес снова вместе сыграли в кино. Они предстали в образе молодой семейной пары в картине «Девушка из Джерси». Однако когда картина вышла на экраны, пара уже начала сомневаться в силе своих чувств, и вскоре они вовсе расстались. За четыре дня до бракосочетания Лопес и Аффлек отменили церемонию из-за «чрезмерного внимания СМИ». По крайней мере, так они объяснили поклонникам свое желание еще подумать. «Из-за чрезмерного внимания средств массовой информации к нашей свадьбе мы решили перенести дату. Когда мы обнаружили, что всерьез задумываемся о найме трех отдельных „невест-приманок“ в трех разных местах, мы поняли, что что-то пошло не так. Мы начали чувствовать, что дух того, что должно было стать самым счастливым днем в нашей жизни, может быть скомпрометирован. Мы чувствовали, что этот радостный и священный день может быть испорчен для нас», — заявили актеры.

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 год

Лопес и Аффлек не прошли испытание славой

Об истинных причинах отмены свадьбы актеры долго не говорили. В прессе появились догадки: писали, что Джей Ло утомила жениха претензиями и требовательностью. По другой версии, Аффлек устал от постоянной публичности, которую так любила актриса.

22 января 2004 года они официально расторгли помолвку. Джей Ло подтвердила печальную новость через своего представителя.

«Дженнифер Лопес разорвала свою помолвку с Беном Аффлеком. В это трудное время мы просим вас уважать ее частную жизнь», — говорилось в заявлении пресс-службы актрисы MTV.

Вышла за другого через пять месяцев после расставания

Вскоре поклонники начали подозревать, что Лопес за что-то обиделась на Аффлека. Ведь уже через пять месяцев в июне 2004 года она как ни в чем ни бывало вышла замуж за автора песен и давнего друга Марка Энтони. В 2008-м у супругов родились близнецы — дочь Эмме Муньис и сын Макс Муньис. А в 2014 году они развелись.

Позже в своей книге «Настоящая любовь. Автобиография звезды» Джей Ло размышляла о периоде между объявлением о своем разрыве с Аффлеком и свадьбой с Энтони. По ее словам, отмена первого бракосочетания стала ее первым настоящим горем в жизни. «Мы с Беном расстались в тот момент, когда я думала, что мы навеки преданы друг другу, это было мое первое настоящее горе, мне казалось, что мое сердце вырвали из груди. Я искала утешения в другом человеке, пыталась найти кого-то, кто мог бы заставить меня почувствовать себя любимой и желанной в самый тяжелый час моего одиночества. <...> Марк пришел в мою жизнь через три дня после того, как я должна была быть у алтаря и сказать «да» другому мужчине», — написала Лопес в книге. Лопес также назвала свой брак с Энтони «пластырем на порезе», имея в виду, что пыталась всеми силами «вылечить разбитое сердце». Она также отметила, что в тот момент это было лучшим решением.

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Марк Энтони и Дженнифер Лопес

Брак Аффлека с Гарнер продлился 13 лет

В 2005 году Аффлек женился на другой Дженнифер — актрисе Дженнифер Гарнер. В этом браке у пары родились трое детей — дочери Вайолет и Серафина Аффлек и сын Сэмюэл Аффлек. В 2018 году пара развелась.

Как писали СМИ, звезда сериала «Шпионка» устала от алкогольной зависимости и измен супруга, хотя и пыталась сохранить брак. Гарнер до последнего надеялась на урегулирование семейных проблем, из-за чего бракоразводный процесс растянулся на долгих три года.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, 2003 год

Лопес не простила Родригесу измен

За это время Лопес успела завести еще несколько романов: три года она была вместе с танцором Каспером Смартом, затем было увлечение рэпером Дрейком, а после Джей Ло стала жить с бейсболистом Алексом Родригесом. Отношения со спортсменом продлились почти пять лет, но так и не закончились свадьбой. Они дважды откладывали свадьбу, объясняя свое решение плотным рабочим графиком и пандемией коронавируса. Дженнифер делала вид, что не реагирует на сплетни об изменах возлюбленного, однако в 2021 году ее терпение закончилось. Лопес и Родригес объявили о расставании и сказали, что сохранили дружеские отношения.

Спустя 18 лет разлуки Лопес воссоединилась с Аффлеком

В 2021 году Аффлек вновь начал встречаться с Лопес. Фанаты наблюдали за их вновь вспыхнувшими через 18 лет чувствами. В прессе появлялись фото их романтичных прогулок, совместных походов в рестораны и путешествий. Влюбленные целовались, как подростки, сидя на лавочке, и их глаза светились счастьем.

Позже Лопес заявила, что воссоединилась с Аффлеком, потому что ей «открылась вселенная». Выступая на австралийском шоу Кайла и Джеки О, знаменитость назвала супруга любовью всей своей жизни, отметив, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы «разобраться в себе».

«Это была любовь всей моей жизни, и по каким-то причинам <...> нам нужно было расти и заниматься другими вещами. Мы оба разошлись и завели детей от других людей, но, знаете, в голове у меня было что-то вроде: «О, это было своего рода то самое», и поэтому, когда мы снова сошлись...

Я не могла в это поверить, и я не думаю, что он тоже мог. Это не то, что мы когда-либо планировали. Мы действительно двигались дальше в нашей жизни, но когда мы воссоединились, мы мгновенно поняли, что это правильно», — призналась артистка.

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/Global Look Press Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на шопинге в Милане Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/Global Look Press Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на шопинге в Милане Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/Global Look Press Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на шопинге в Милане Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/Global Look Press Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на шопинге в Милане Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на мировой премьере AIR в театре Regency Village в Лос-Анджелесе Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на мировой премьере AIR в театре Regency Village в Лос-Анджелесе Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на мировой премьере AIR в театре Regency Village в Лос-Анджелесе Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на мировой премьере AIR в театре Regency Village в Лос-Анджелесе Фото: FS/AdMedia/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма Netflix «Мать» Фото: FS/AdMedia/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма Netflix «Мать» Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма «Флэш» Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма «Флэш» Фото: Социальные сети Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Социальные сети Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Лопес отметила, что после расставания с Аффлеком пыталась строить свою жизнь и быть хорошей матерью. Она подчеркнула, что, вновь встретив актера, поняла, что «теперь готова» к отношениям с ним. По словам артистки, Аффлек заставил ее обрести уверенность и увидеть в себе трогательные черты характера.

«То, что он сказал, и то, что он увидел во мне, и то, во что он заставил меня поверить о себе, исходит только от любви. Потому что никто другой не смог бы заставить меня увидеть это в себе. Это очень трогательно. Я мало думала о себе, и поэтому мир был невысокого мнения обо мне. Все совпало», — призналась Лопес во время съемок документального фильма «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали».

На свадьбе Лопес с Аффлеком были Дэймон и Клуни

В апреле 2022 года Бен сделал певице предложение. Как позже рассказывала Дженнифер, это произошло в ванной комнате. Бен встал на одно колено перед возлюбленной и попросил стать его женой. В этот раз он преподнес Лопес кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом стоимостью $5 млн.

Через три месяца пара тайно поженилась в скромной часовне в Лас-Вегасе. А затем на частном самолете они улетели в город всех влюбленных — Париж. Там они пили кофе в кафе и много фотографировались. Вторую свадьбу они отпраздновали в поместье Бена Аффлека в штате Джорджия через месяц после формального бракосочетания. Мероприятия по случаю бракосочетания длились три дня. Тут были и роскошный ужин на берегу океана, и фейерверк, и вечеринка с участием звезд первой величины. Были приглашены Мэтт Деймон, телеведущий Джимми Киммел, Джордж Клуни, Рене Зеллвегер и Джейн Фонда.

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2024 год

Однако идиллия не продлилась долго. В мае 2024 года стало известно, что Аффлек и Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. Супруги почти перестали вместе появляться на публике, и их заметили без обручальных колец. По словам приближенных к паре инсайдеров, Аффлек уже съехал из их общего дома. Отмечалось, что пара намерена продать уютный особняк, который приобрела для совместного проживания. В качестве главной причины знакомые называли непримиримость характеров актеров.

«Она не может его не контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — поделился один из друзей пары.

Что сказал психолог о разрыве Аффлека и Лопес

Очередной разрыв Лопес и Аффлека произошел, потому что они «наступили на те же грабли», считает психолог Денис Зинченко. По его мнению, с годами негативные качества характеров обоих никуда не делись, а лишь стали еще заметнее.

«Они как майонез и мороженое — внешне похожи, но по сути совсем разные. Ей хочется выставлять напоказ и бесконечно монетизировать каждый свой шаг, он предпочитает сидеть у телевизора в спортивных штанах. Она любит контролировать и не готова слышать слово „нет“, он ненавидит контроль и часто проявляет упрямство», — считает психолог.

По мнению эксперта, именно эта невозможность быть вместе и привлекает актеров друг к другу. Людям, у чьих ног лежит весь мир, всегда хочется приключений и искусственных трудностей. Однако вскоре романтический флер спадает, и они задаются вопросом: «А зачем мне все это нужно?».

«В их возрасте многие люди предпочитают жить в одиночестве, а не бороться с чьими-то дурными привычками и характером. С годами люди не меняются. Если их не устраивали черты характера друг друга 20 лет назад, было бы странно думать, что спустя годы эти же особенности покажутся милыми», — заключил специалист.

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