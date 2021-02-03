Лолита: я Бородину от Водонаевой не отличаю

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Певица Лолита Милявская заявила, что не отличает Ксению Бородину от Алёны Водонаевой. Журналисты обратились к певице с просьбой прокомментировать высказывание Бородиной про нищебродов с зарплатой в 20 тысяч рублей

Я Бородину от Водонаевой не отличаю, — честно призналась Лолита в эфире «Москвы 24».

Ранее Бородина посоветовала россиянам, получающим зарплату в 20 тысяч рублей, не обвинять других в своих проблемах, а найти новую работу или подработку и начать уже зарабатывать больше. Это вызвало противоречивые отзывы у пользователей.

Ранее общественник Руслан Захаркин потребовал убрать с федеральных телеканалов бывших ведущих телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову и Ксению Бородину. По его словам, общество давно устало от «мусорного контента», которым его пичкают Бородина, Бузова и им подобные. Общественник считает, что их нужно уволить с ТНТ и отправить работать в реальный сектор экономики — например, на завод.

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в транслируемых по телевидению ток-шоу очень часто можно наблюдать подмену понятий и отсутствие честного мнения, что в конечном счёте ведёт к снижению доверия в обществе. Глава ведомства отметил, что сам нередко выступает модератором в различных дискуссиях и его роль заключается в том, чтобы дать возможность высказаться всем участникам. В ток-шоу, добавил Кудрин, не происходит этой модерации, а понятия часто подменяются. Председатель Счётной палаты считает, что в России стала навязываться новая культура дискуссий, которая не всегда основывается на честном мнении, писал NEWS.ru.