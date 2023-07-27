Лолита вспомнила молодость, сравнив себя с котом без яичек Певица Лолита сравнила свое пение в молодости с котом, «которому отрезали яички»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская поделилась в беседе с «Пятым каналом» воспоминаниями о начале своей творческой карьеры. Рассказывая о первых шагах на сцене, артистка призналась, что до сих пор удивляется, как на ее концерты приходили зрители. При этом, по словам певицы, публика зачастую жестко критиковала ее исполнение.

Хейтить — такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: «Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички». <...> Я так хреново пела! Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно! Надо было ставить памятник слушателям, которые на концерты приходили, — рассказала исполнительница.

Лолита добавила, что тогда ей было около 25 лет, что намного больше, чем многим нынешним молодым исполнителям, которых она старается поддерживать. Артистка напомнила, что профессионализм приходит с опытом, поэтому даже если ей не нравится творчество молодого артиста, она не будет отзываться о нем плохо, а наоборот, будет заступаться.

Я из тех людей, которые не завидуют молодым исполнителям и их любят. И когда кого-то ругают в моем присутствии, я обязательно становлюсь на защиту. <...> Я не знаю всех блогеров молодых, но я вам могу сказать, что у многих будет большая карьера. А кто-то с этим завяжет. Поэтому дайте им возможность выплеснуть эмоции, — призвала Лолита.

Ранее Лолита стала участницей самого масштабного российского фестиваля года VK Fest-2023. Мероприятие поставило рекорд по количеству участников, объединив 175 артистов и музыкальных коллективов.