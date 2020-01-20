https://static.news.ru/photo/51e0ce8a-3b89-11ea-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Лолита Милявская/facebook.com

Лолиту Милявскую заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево в компании 45-летнего респектабельного мужчины, вместе они вылетели в Израиль на отдых. Сама певица пока отказалась комментировать эти отношения.

Пока не произойдёт каких-то глобальных моментов, и на моем пальце не засверкает помолвочное кольцо, не вижу смысла что-то комментировать и рассказывать, — заявила StarHit Лолита.

Она подтвердила, что они прилетели в Израиль и поделилась, что в данный момент ей больше всего хочется «покоя и тишины».

Как писал NEWS.ru, накануне Нового года 56-летняя Лолита Милявская заявила, что хотела бы получить в подарок от Деда Мороза шестого мужа. Она загадала не пьющего, не курящего, не альфонса и не нарцисса, а просто «адекватного, работающего мужика». По её словам, вся Россия следит за её личной жизнью и желает ей семейного счастья.