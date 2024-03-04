Лолита уехала из России навсегда? Почему ей предрекли печальную судьбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певице Лолите Милявской предрекли печальную судьбу в России. Почему артистка покинула страну, вернется ли она, как изменилось ее финансовое положение после «голой» вечеринки?

Какую судьбу предрекли Лолите в России

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили в рамках своего YouTube-шоу заявил, что Милявская не может долгое время оставаться без выступлений. Журналист уверен, что артистка долго не протянет без переполненных залов.

«Насколько я знаю Лолиту, без зрителя, без переполненных залов, без этой вольтовой дуги, объединяющей ее со слушателем, почитателем, зрителем, она, я вынужден это сказать, долго не протянет», — заявил Кушанашвили.

Актер Иван Охлобыстин в интервью Вячеславу Манучарову пожалел Лолиту. Он считает, что артистке стоит смириться с ее нынешним положением, поскольку проблема в будущем должна устраниться.

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов, ей как-то надо жить. Но с этим надо смириться. Рано или поздно проблема устранится, если она [Лолита] искренний человек. А она искренний человек. Требуется время, а сейчас это быстро решить нельзя», — считает Охлобыстин.

Он добавил, что скорого решения вопроса ждать не стоит, несмотря на решения Лолиты «дать, построить, пожертвовать». По мнению Охлобыстина, это произошло вынужденно.

«Люди же понимают это всё», — резюмировал актер.

14 февраля после сообщения об отмене ее юбилейного тура Лолита опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что ездила по госпиталям во время различных вооруженных столкновений, «видела разной степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц.

Артистка напомнила, что она одной из первых среди российских звезд выступила в Донецке и Луганске и даже была удостоена медали за помощь бойцам.

Всем ненавистникам и злопыхателям артистка сказала: «Побойтесь Бога». Она добавила, что примет участие в восстановлении храма в одном из новых регионов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

Куда уехала Лолита

В феврале артистка улетела в Болгарию на фоне отмены ее выступлений из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Там у звезды есть свой дом и участок, где живет собака певицы по кличке Боцман. Пока Лолита находится в России, за питомцем присматривает сосед.

27 февраля Лолита хотела вернуться в Россию, однако планы были нарушены. Певица в своих социальных сетях сообщила, что отложила отъезд, поскольку ее пес подрался с пастушьими собаками и пострадал.

«Боцман вступил в неравную драку с двумя пастушьими собаками. <...> Раны были серьезными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пёс без меня теперь справится», — делилась артистка с подписчиками.

Лолита не уточнила, когда вернется в Россию.

Вернется ли Лолита на сцену

14 февраля поклонники певицы создали петицию на change.org с требованием разрешить Лолите проводить концерты в России. Авторы инициативы считают, что «отмена» исполнительницы «ущемляет ее свободу выражения через музыку».

«Важно отметить, что Лолита Милявская имеет большую аудиторию в России, составляющую более 1 млн человек (источник: данные социальных сетей). Призываем власти разрешить Лолите Милявской проводить концерты на территории РФ. Пожалуйста, подпишите этот запрос», — отмечается в петиции.

Поклонники артистки активно распространяют ссылку на петицию в комментариях к постам артистки в социальных сетях. Сейчас документ подписали 1075 человек, следующая цель — 1500.

Также пользователи недоумевают, почему некоторых других участников «голой» тусовки уже «реабилитировали», в отличие от Лолиты. Фанаты артистки в качестве примера привели народного артиста России Филиппа Киркорова, который вернулся в телевизионный эфир, в том числе в качестве председателя шоу «Маска» на НТВ, и выступил на музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге 25 февраля.

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