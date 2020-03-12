Лолита торопит адвокатов с бракоразводным процессом. Ей не терпится официально расстаться с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
Очередное заседание по разводу певицы состоится 13 марта. Лолита и её адвокаты надеются, что оно будет последним,
Обе стороны мечтают побыстрее забыть друг о друге. Лолита отмечает, что она и её адвокаты уже доказали, «всё, что только можно». При желании певица могла бы вменить Иванову несколько фактов, которые закончились бы уголовными делами.
Но певица хочет только, чтобы бывший супруг перестал пиариться и зарабатывать на ней.
Побыстрее хочется освободить паспорт — это раз. Чем быстрее будет стоять штампик, тем меньше будет походов и заработков на мне — два, — сказала Милявская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лолита Милявская выложила новое видео в Instagram. 56-летняя певица позирует перед камерой в слитном белом купальнике. Поклонники звезды отметили, что она сильно похорошела и стала стройнее.
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