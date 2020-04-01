Лолита рассказала об избиении матери в Киеве за русский язык

Российская певица Лолита рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о том, как несколько лет назад в Киеве на её мать напали за то, что она разговаривала на русском языке.
По её словам, инцидент произошёл, когда женщина вела дочку исполнительницы Еву из школы. В какой-то момент она почувствовала удар сзади.
Она получила в затылок. Еву не тронули, — вспоминает Лолита.
После этого мужчина спросил мать певицы, почему она «разговаривает на собачьем языке». Это происшествие заставило Лолиту задуматься о безопасности своих родных. По её словам, после инцидента в Киеве она наняла для своей семьи охрану,
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Лолита Милявская заявила о желании поскорее развестись. Из-за пандемии коронавируса она не смогла расторгнуть брак со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.
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