Лолита рассказала об избиении матери в Киеве за русский язык

https://static.news.ru/photo/822a3dca-741d-11ea-945c-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о том, как несколько лет назад в Киеве на её мать напали за то, что она разговаривала на русском языке.

По её словам, инцидент произошёл, когда женщина вела дочку исполнительницы Еву из школы. В какой-то момент она почувствовала удар сзади.

Она получила в затылок. Еву не тронули, — вспоминает Лолита.

После этого мужчина спросил мать певицы, почему она «разговаривает на собачьем языке». Это происшествие заставило Лолиту задуматься о безопасности своих родных. По её словам, после инцидента в Киеве она наняла для своей семьи охрану, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Лолита Милявская заявила о желании поскорее развестись. Из-за пандемии коронавируса она не смогла расторгнуть брак со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.