Лолита рассказала, как поступает с хейтерами Лолита рассказала, что банит оскорбляющих ее подписчиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

На церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение» певица Лолита Милявская рассказала, что не обращает внимания на хейтеров, оставляющих негативные комментарии под ее постами в соцсетях, передает корреспондент NEWS.ru. По словам исполнительницы, большинство из оскорбляющих ее пользователей имеют «пустые» аккаунты, которые она просто отправляет в бан.

Я их [хейтеров] просто баню. Они у меня в бан идут. Как можно обращать внимание на пустой аккаунт? Люди зарабатывают денежку. Я учу их быть креативными. Говорю: «Мало пишете, была бы я вашим работодателем, я бы вам ничего не платила. Стараемся, мало оскорблений, давайте еще!» Так я развлекалась. А теперь, если какие-то оскорбления, я просто баню, и все, — отметила Лолита.





Ранее Милявская рассказала, что зрители поддержали ее после скандала с «голой» вечеринкой в соцсетях, за что она перед ними «в неоплатном долгу». Артистка пояснила, что постоянно общается с поклонниками лично и в Сети. По ее словам, в последние 2,5 месяца они окружили ее любовью.

До этого стало известно, что телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть российскую певицу Лолиту Милявскую в свете многочисленных отмен ее концертов и появлений на телеэкранах. Артистку заметили на пресс-завтраке премии канала. Певица при этом допустила, что недовольный зритель может попросить телеканал «убрать» ее из эфира.