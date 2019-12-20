Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая девушка Егора Крида и самая высокооплачиваемая модель Instagram Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета. Сын бизнесмена Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой сделал 26-летней модели предложение на совместном отдыхе в Швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

Видео романтического момента Димаш Адилет опубликовал на своей странице. Он становится перед бывшей девушкой Егора Крида на колено и протягивает ей кольцо. Она сказала «да», — гласит подпись к публикации....