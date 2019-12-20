Певица Лолита Милявская дала универсальный совет о том, как пережить расставание с любимым человеком. По её словам, сделать это будет легче, если посвятить себя карьере и начать постоянно работать.
Нельзя ни от кого зависеть в этой жизни. Человек должен зависеть сам от себя, — заявила певица в эфире YouTube-шоу «#безфильтров».
Она отметила, что её совет могут смело использовать и мужчины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лолита Милявская за год до расставания с мужем знала о том, что её брак рухнет. Об этом рассказал экс-супруг певицы Дмитрий Иванов. Фитнес-тренер сокрушался, что десять лет супружеской жизни якобы пошли насмарку, жаловался, что их отношения с Лолитой «остановились в развитии», и вспомнил про астролога, нагадавшего звезде эстрады развод.