Лолита рассекретила, на что SHAMAN потратил приз Пугачевой Лолита рассказала, что SHAMAN направил приз Пугачевой на обучение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала, что исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) потратил денежный приз от артистки Аллы Пугачевой на оплату обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

Речь идет о сумме, которую Примадонна подарила молодому человеку в 2013 году во время его участия в шоу «Фактор А». Тогда молодой человек не выиграл конкурс, но был высоко оценен Пугачевой.

Его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он окончил институт, — произнесла Лолита.

В ходе беседы с ведущим программы артистка также объяснила происхождение псевдонима SHAMAN. Так, именно она начала его так называть, будучи одной из наставниц шоу «Фактор А». Также Лолита отметила, что SHAMAN гармонично смотрится в роли патриотичного исполнителя. Как считает исполнительница, популярность и востребованность не испортили Дронова и он избежал звездной болезни.

Ранее продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что считает певца SHAMAN «социальным героем». Он выразил мнение, что артист дает стране и слушателям то, что сейчас необходимо.