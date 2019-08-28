https://static.news.ru/photo/0d9818a6-c9a5-11e9-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Лолита Милявская не смогла сдержать слёз, находясь в Сочи на сцене конкурса «Новая волна». Исполняя песню Анжелики Варум «Городок», она расплакалась на глазах у многотысячной публики.

Певица успела напеть лишь первые строчки композиции, а затем прекратила выступление, по всей видимости, вспомнив о запрете на въезд в Незалежную, передаёт РЕН ТВ .

Ах, как хочется вернуться,// Ах, как хочется ворваться в городок.// На нашу улицу в три дома, где все близко и знакомо, на денёк, — спела Лолита.

После этого она не смогла больше продолжать репетировать. Поддержать звезду поспешила её коллега по сцене Анжелика Варум.

Певица в настоящее время не может вернуться на родину, поскольку въезд на Украину ей запрещён.

Ранее, как писал News.ru, Лолита выступила с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По её словам, вопреки ожиданиям граждан, с приходом нового лидера ничего не изменилось. Артистка выразила сожаление из-за отсутствия положительных перемен, в которые все верили.