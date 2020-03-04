https://static.news.ru/photo/bd9bf2d0-247d-11ea-ba6a-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певица Лолита Милявская в леопардовом костюме поздравила группу Little Big с тем, что именно ей доверили представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Ждём взрыв!!! Мировое признание у них уже есть! Наша Любовь есть! — написала артистка в Instagram.

Кроме того, певица подарила солисту музыкального коллектива Илье Прусикину подарочный набор, пишет портал «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал о том, что отправить на Евровидение группу Little Big — это самое грамотное и правильное решение. Музыкальный коллектив является современной командой, которой под силу вернуть проведение конкурса в Россию. Таким мнением в разговоре с журналистами поделился продюсер Виктор Дробыш.