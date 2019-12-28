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Певица Лолита Милявская заявила, что хотела бы получить в подарок от Деда Мороза шестого мужа.

Дедушка Мороз, сделай так, чтобы не пил, не курил. Чтобы не был альфонсом, нарциссом, просто чтобы был адекватным работающим мужиком, — сказала исполнительница в эфире НТВ .

По её словам, вся Россия следить за её личной жизнью и желает ей семейного счастья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лолита Милявская за год до расставания с мужем знала о том, что её брак рухнет. Об этом рассказал экс-супруг певицы Дмитрий Иванов. Фитнес-тренер сокрушался, что десять лет супружеской жизни якобы пошли насмарку, жаловался, что их отношения с Лолитой «остановились в развитии», и вспомнил про астролога, нагадавшего звезде эстрады развод.