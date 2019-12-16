https://static.news.ru/photo/c1c60302-203e-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская заметно похудела. Она удивила поклонников стройными ногами и тонкой талией.

Исполнительница надела красное платье, подчёркивающее её новую фигуру, передаёт Wday.ru. Она прокомментировала выбор такой одежды.

Я человек, который не смотрит на марки, мне всё равно. Единственный принцип отбора: идёт вещь или не идёт, села или не села, — отметила она.

Певица сказала, что у неё много удобной одежды, в которой можно ходить в повседневной жизни или летать на самолётах. По её мнению, главное — это качество.

Вообще, о многом не стоит заморачиваться. Вот, например, по моим наблюдениям, «фотошопом» больше болеют люди, которые не относятся к шоу-бизнесу, они помешаны на гламурных журналах. Видя, что они с собой делают на фотографиях, становится их жалко, — добавила она.

Исполнительница подчеркнула, что иногда может исправить свои недоставки на фотографиях «ради профессии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов считает оскорбительными отдельные высказывания общественности о своей персоне. Фитнес-тренера больше всего обижает, что его считают альфонсом, жившим за счёт гонораров звёздной супруги.