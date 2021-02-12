Лолита отреагировала на затянувшийся скандал между Шнуровым и Пригожиным

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Певица Лолита Милявская назвала затянувшийся скандал между продюсером Евгением Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым не стоящим выеденного яйца.

Как отметила звезда в эфире радио «Комсомольская правда», Пригожин «не говорил про артистов, которые находятся в топе, он говорил про тех, кто остался за бортом». По её словам, у знаменитостей из топа «есть какой-то кошелёк дома, парашют, который он успел заработать».

Певица отметила, что другим артистам значительно сложнее.

Я, например, я не государственное учреждение, платить зарплату коллективу год? Извини, — заявила она.

Лолита выразила удивление, «почему Серёжа Шнуров зацепился за эту фразу» о бедствующих артистах. По её мнению, государство должно было обратить внимание на шоу-бизнес, «потому что это сфера развлечения точно такая же».

Как писал NEWS.ru, речь идёт о конфликте, разразившемся между двумя представителями шоу-бизнеса в конце 2020 года. Поначалу Шнуров и Пригожин публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, оказавшихся без гастролей во время пандемии. Лидер группы «Ленинград», в частности, раскритиковал оппонентов за дорогостоящий отпуск за границей на фоне жалоб на безденежье.

В какой-то момент в размолвку оказалась втянута Валерия. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику. В одном из интервью Пригожин и вовсе заявил, что готов дойти до рукоприкладства. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

27 января 2021 года стало известно, что Шнуров обратился в столичную полицию с заявлением об угрозах физической расправой. По словам адвоката музыканта Алексея Добрынина, высказывания Пригожина можно квалифицировать по уголовной статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Сам Пригожин назвал это самопиаром со стороны музыканта, писал NEWS.ru.