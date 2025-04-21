Лолиту обвинили в отказе помочь бойцу СВО на фоне отмены концертов Глава ФПБК Бородин сообщил об отказе Лолиты помочь участнику СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская отказалась помочь бойцу СВО на фоне отмены концертов, заявил в разговоре с порталом «Страсти» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, артистку не хочет видеть на сцене народ, который утратил доверие к ней. Руководитель ФПБК считает, что артисты не хотят публично поддерживать участников СВО из-за возможных санкций Запада или страха лишиться двойного гражданства.

Уверен, если бы захотела, она нашла бы возможность помочь. А она отказалась. Сейчас идет специальная военная операция, погибают молодые мальчишки, отцы, мужья, сыновья. И в это время народ видит, как звезды зарабатывают большие деньги и не помогают, — отметил Бородин.

До этого Лолита сообщила, что ее концерт в Ижевске отменили из-за анонимной жалобы. По ее словам, к этому моменту практически все билеты на мероприятие были распроданы. Артистка отметила, что теперь планирует подать в суд иск о клевете.

Ранее лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Лолита должна пожертвовать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастроли в РФ. По его словам, артистке также следует открыто поддержать президента России Владимира Путина, в противном случае в ее искренности можно будет засомневаться.