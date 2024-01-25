Лолита лишилась миллионов из-за отмены концертов после «голой» вечеринки Концерты Лолиты отменили в Коломне, Сергиевом Посаде и Королеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, пишет MK.RU. По данным издания, выступления Милявской в Коломне, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуево и Королеве не состоятся.

В феврале у Милявской был запланирован тур по городам Подмосковья, который может быть отменен, говорится в сообщении. Издание отмечает, что за каждый концерт артистка получала несколько миллионов рублей.

Ранее Милявская заявила, что не уедет работать за границу после отмены своих концертов в России. Артистка объяснила, что ей комфортно в РФ, а на Украине и в Европе ее давно запретили. Певица добавила, что ее никогда не посещало «желание покорить мир» и она и до этого редко покидала Россию. Теперь же, продолжила Лолита, у нее нет даже технических и экономических возможностей для зарубежного турне.

До этого певицу раскритиковали за участие в «голой» вечеринке и поздравления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Милявская отреагировала на упреки в свой адрес и опубликовала видеообращение, в котором объяснила, что пост был размещен в 2019 году. По ее мнению, шквал критики в ее адрес является результатом работы украинской стороны, которой выгодны конфликты в России.