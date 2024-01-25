Лолита даст первый концерт после скандала на «голой» вечеринке В подмосковном Чехове не стали отменять выступление Лолиты 20 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская даст первый концерт после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой и споет в КТЦ «Дружба» в подмосковном Чехове 20 февраля, пишет MSK1.RU со ссылкой на слова сотрудницы площадки. По данным издания, руководство концертного зала не стало отменять намеченное на февраль выступление артистки, как это сделали в Коломне, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуево и Королеве.

Приезжайте, покупайте билеты, концерт не отменен, — цитирует СМИ слова сотрудницы КТЦ «Дружба».

По данным издания, в подмосковном Ступино сообщили, что концерт Милявской не отменен, а перенесен на сентябрь. Продажа билетов временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Ее выступления в Коломне, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуево и Королеве не состоятся.

В феврале у Милявской был запланирован тур по городам Подмосковья, который может быть отменен. За каждый концерт артистка получала несколько миллионов рублей. В настоящее время билеты продаются на выступления Лолиты в трех подмосковных городах: Ступино, Чехове и Люберцах. Однако и они могут не состояться из-за низкой раскупаемости.