Лобода вышла на сцену в Вене с переломанными костями Лобода выступила в Австрии, несмотря на сломанную на съемке руку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода вышла на сцену во время выступления в Вене со сломанной рукой, о чем сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам исполнительницы, она получила травму во время съемки своего нового клипа «на локации». Коллеги посоветовали артистке отменить тур по Европе, но она продолжила выступления с гипсом и в специальном бандаже.

Ваша птичка немножко ранена. Еще один сверхнеобычный концерт для нас с вами. Но, Вена, вы были невероятными! Благодарю вас за поддержку, за теплые слова, за то что верите и любите! — поблагодарила Лобода подписчиков.

Ранее зрители устроили скандал на концерте Лободы в Латвии и попросили больше не приглашать выступать звезду. Отмечается, что артистка вживую исполняла песни исключительно на русском языке, при этом люди вставали и уходили целыми рядами.При этом артистка в прошлом году пообещала, что будет петь только с украинским флагом. В этот раз на Дне города Даугавпилса она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты исполнительница пела только на русском языке. Кроме того, она не попадала в ноты, что не понравилось фанатам.

До этого концертный продюсер Сергей Лавров заявил, что Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.