Лобода вслед за Брежневой отправилась волонтёрить в Европу

Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками и показала, где она находится и чем занимается. Заработавшая в России славу и деньги артистка утверждает, что находится в Латвии, пишет Teleprogramma.pro.

Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила , что тоже занимается волонтёрством. Певица на камеру, опухшая, без макияжа, прошлась по супермаркету и сложила товары в корзину, чтобы купить их и отправить на пункт сбора помощи землякам.

Артистка заявила, что «ежеминутно» делает всё, что от неё зависит, чтобы каждый человек мог «хотя бы получить» предметы первой необходимости. Раньше считалось, что Лобода находится на Мальте, где у неё имеется гражданство.

Ранее певица Вера Брежнева заявила, что уехала в Польшу вместе с дочерью, где якобы занялась волонтёрством в пользу земляков. Бывшая участница группы «ВИА Гра» даже опубликовала в своём блоге несколько роликов со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.