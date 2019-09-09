Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась на хейтеров, которые угрожают её матери и семилетней дочери Анджелине-Литиции. Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая её и угрожая лишить мать родительских прав.

О происходящем Боня написала в Intagram, где рассказала, что незнакомки даже поджидают её дочь у школы. Они следят за моим ребёнком, выискивают. Они пишут в различные организации, у них мечта,...