Украинская певица Светлана Лобода вновь эпатировала публику откровенным видео. Она станцевала под отрывок из своего нового трека в одном нижнем белье и с лампочкой на шнуре в руках.
Видео анонса песни опубликовано в Instagram бывшей солистки группы «ВИА Гра». Это трек «В зоне риска». Лобода танцует в туфлях на высоких шпильках.
Ранее News.ru сообщал, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода перепела хит Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна». Запись вызвала интерес у поклонников во многом благодаря костюму, который исполнительница выбрала для композиции.