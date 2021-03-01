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Шоу-бизнес

Лобода тайно выступила в Киеве

12:35, 02 марта 2021 58
Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Заслуженная артистка Украины, живущая в Москве, Светлана Лобода спела на закрытой вечеринке в одном из киевских клубов. Такие предположения вызвало видео артистки в Instagram.

Выступление Лободы, как утверждает РБК, разместили в сторис модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская. 

lobodaofficial/instagram.com

При этом на днях украинский телевизионный продюсер Алексей Гончаренко рассказал, что жители Украины очень любят певиц Ани Лорак и Светлану Лободу, несмотря на то что девушки живут в Москве. По мнению Гончаренко, артистки просто боятся вернуться в украинский шоу-бизнес. 

Ранее рэпер Баста совершил необычный поступок в ходе очередных прослушиваний в шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Он встал на колени перед певицей Светланой Лободой, прося за талантливую участницу, сообщал NEWS.ru. 

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