Лобода тайно выступила в Киеве

https://static.news.ru/photo/fb4b7624-7b3d-11eb-a2b0-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Заслуженная артистка Украины, живущая в Москве, Светлана Лобода спела на закрытой вечеринке в одном из киевских клубов. Такие предположения вызвало видео артистки в Instagram.

Выступление Лободы, как утверждает РБК, разместили в сторис модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская.

lobodaofficial/instagram.com

При этом на днях украинский телевизионный продюсер Алексей Гончаренко рассказал, что жители Украины очень любят певиц Ани Лорак и Светлану Лободу, несмотря на то что девушки живут в Москве. По мнению Гончаренко, артистки просто боятся вернуться в украинский шоу-бизнес.

Ранее рэпер Баста совершил необычный поступок в ходе очередных прослушиваний в шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Он встал на колени перед певицей Светланой Лободой, прося за талантливую участницу, сообщал NEWS.ru.