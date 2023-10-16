Лобода спела на русской вечеринке в Дубае Лобода исполнила песни на русском языке на вечеринке в отеле Bulgari в Дубае

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода исполнила песни на русском языке на вечеринке в отеле Bulgari в Дубае, пишет Telegram-канал «Неопра, блин!». В репертуаре артистки были русскоязычные хиты «К черту любовь», «Твои глаза», «Суперзвезда» и другие. Помимо Лободы на сцене появились русский ведущий Александр Белов, русский иллюзионист и певец Араш, исполнивший композицию «Восточные сказки» на русском языке, отмечает источник.

Публика на концерте была русскоязычной. Вечеринка проходила по случаю дня рождения девушки по имени Кристина. Как отмечает канал, Лобода часто признается в любви к Украине и выступает с «пафосными патриотичными речами», но при этом продолжает зарабатывать на россиянах.

Ранее Лобода опубликовала ролик о поездке на передовую, во время которой она раздала военным ВСУ открытки со своим портретом, а также взяла в качестве сувениров осколки разорвавшихся снарядов. Поклонники в комментариях заметили, что исполнительница занимается самопиаром, используя тему боевых действий, и упрекнули ее в том, что она оставляла автографы на русском языке.

До этого выступление Лободы в Варшаве вызвало недовольство у украинских беженцев. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что некоторых участников мероприятия артистка довела до слез. Они обвинили ее в показной доброте и попытке пиара.

Певица выступала перед публикой в варшавском центре гуманитарной помощи. После того как она вошла в здание, некоторые зрители демонстративно ушли с мероприятия. Оставшиеся беженцы начали упрекать певицу в том, что ранее она выступала в России. В ответ Лобода заявила, что она больше не будет давать концерты в РФ, несмотря на былую популярность. Однако это не переубедило слушателей.