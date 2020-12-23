Лобода раскрыла свои секреты стройности

https://static.news.ru/photo/4bf23c86-4518-11eb-aee1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками правилами, которых придерживается, чтобы оставаться стройной и красивой.

В эфире радио ENERGY она рассказала, что не всегда находит время для приёма пищи. При этом исполнительница подчеркнула, что не забывает пить много воды.

Мне вообще никогда не хочется есть. Это моя большая проблема. Я заставляю себя кушать, — поделилась Лобода.

Она добавила, что по её мнению, молодость — это залог успеха. Для того чтобы оставаться стройной, певица ест только тогда, когда понимает, что «нужно это делать», и употребляет пищу маленькими порциями, передаёт издание «Экономика сегодня».

Ешь маленькими порциями, и главное — пьёшь много воды, — сказала она.

Лобода рассказала, что уже на протяжении трёх месяцев не ест продукты с содержанием глютена и лактозы, а также временно запретила себе сладкое. По её словам, первый месяц был очень трудным, но затем она привыкла к новому рациону. По признанию артистки, сейчас она замечает, что её кожа стала гораздо лучше, волосы и ногти начали расти быстрее. Певица уверена, что корректировки, внесённые в питание, наладили баланс в её организме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Светлана Лобода показала подписчикам видеозапись с репетиции своего выступления, которое готовила две недели, а затем отменила, покинув со скандалом церемонию вручения премии «Золотой граммофон».