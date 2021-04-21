Лобода привела дочь на шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/98372db8-a323-11eb-b3a1-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода привела старшую дочь Еву на шоу «Голос». Новый сезон проекта подходит к финалу, в ближайшее время зрители увидят полуфинал.

Девятилетняя дочь наставницы пришла пока в качестве зрителя в студию, где записывается шоу. Артистка и её дочь сделали фото на память.

Мы с Евочкой сегодня были на генеральном прогоне полуфинала «Голос.Дети». Доченька очень болеет за моих деток, — написала певица в Instagram.

Поклонники Лободы заметили, что Ева заметно повзрослела и похорошела, а также стала похожа на свою звёздную мать.

«Евочка с каждым месяцем все взрослее», «Такая она красивая, с каждым днем как цветок распускается», «Евочка все больше становится похожа на вас, Света!», «Красотки! Ждем и болеем за вашу команду», пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, дочь Светланы Лободы девятилетняя Ева заявила, что хочет участвовать в шоу «Голос». Об этом рассказала сама певица в эфире «Нового радио».