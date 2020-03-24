https://static.news.ru/photo/f14a4e1e-6d76-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода высмеяла бывшего концертного директора Стаса Пшеницына, рассказавшего, что певица подкладывает в нужные места поролон для придания форм. Об этом Пшеницын разоткровенничался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

В доказательство того, что все её формы натуральные, певица опубликовала в Instagram фото в очень коротких шортах. Самого Пшеницына звезда назвала «клоуном», а также опровергла, что он был её директором.

Самозванец ходит по жёлто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! Директором, Карл! То есть мною! — возмутилась Лобода.

Вдобавок она очень резко высказалась в адрес Пшеницына, добавив, что на плечах у него то самое, что она якобы увеличивает с помощью поролона.

Поклонники поддержали певицу, сделав выводы, что Пшеницыну просто захотелось внимания Лободы. «Молодец, так его!», пишут фанаты.