Светлана Лобода высмеяла бывшего концертного директора Стаса Пшеницына, рассказавшего, что певица подкладывает в нужные места поролон для придания форм. Об этом Пшеницын разоткровенничался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.
В доказательство того, что все её формы натуральные, певица опубликовала в Instagram фото в очень коротких шортах. Самого Пшеницына звезда назвала «клоуном», а также опровергла, что он был её директором.
Самозванец ходит по жёлто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! Директором, Карл! То есть мною! — возмутилась Лобода.
Вдобавок она очень резко высказалась в адрес Пшеницына, добавив, что на плечах у него то самое, что она якобы увеличивает с помощью поролона.
Поклонники поддержали певицу, сделав выводы, что Пшеницыну просто захотелось внимания Лободы. «Молодец, так его!», пишут фанаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская певица Светлана Лобода
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