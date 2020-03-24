Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода высмеяла бывшего концертного директора Стаса Пшеницына, рассказавшего, что певица подкладывает в нужные места поролон для придания форм. Об этом Пшеницын разоткровенничался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

В доказательство того, что все её формы натуральные, певица опубликовала в Instagram фото в очень коротких шортах. Самого Пшеницына звезда назвала «клоуном», а также опровергла, что он был её директором.

Самозванец ходит по жёлто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! Директором, Карл! То есть мною! — возмутилась Лобода.

Вдобавок она очень резко высказалась в адрес Пшеницына, добавив, что на плечах у него то самое, что она якобы увеличивает с помощью поролона.

Поклонники поддержали певицу, сделав выводы, что Пшеницыну просто захотелось внимания Лободы. «Молодец, так его!», пишут фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская певица Светлана Лобода презентовала на YouTube видео на песню «Новый Рим». На кадрах она перевоплощается из кровожадного зомби в «королеву диско». Видео вызвало шквал критики и за первые несколько часов после публикации собрало семь тысяч дизлайков.

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