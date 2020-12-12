Лобода покинула со скандалом «Золотой Граммофон» из-за ванны

Певица Светлана Лобода со скандалом отказалась от выступления на концерте «Золотой Граммофон». Она должна была исполнить свою песню «Мой», однако отказалась выступать и покинула сцену.
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Певица отказалась выходить на сцену и выкатывать ванну на сцену после того, как зрители увидят эту декорацию у Мари. Переделывать номер времени уже не было, поэтому артистка удалилась со съёмок. По словам организаторов, Лобода всех подвела. Они уверены, что в этой ситуации можно было бы найти какой-то компромисс.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жена Александра Реввы Анжелика и певица Светлана Лобода запечатлелись на отдыхе в Арабских Эмиратах. Женщины выбрали платья-комбинации контрастных цветов, жена артиста — белое, певица — чёрное.