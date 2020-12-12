16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Лобода покинула со скандалом «Золотой Граммофон» из-за ванны

20:01, 12 декабря 2020
Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: vk.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода со скандалом отказалась от выступления на концерте «Золотой Граммофон». Она должна была исполнить свою песню «Мой», однако отказалась выступать и покинула сцену.

По данным «МК», артистка уже приехала на съёмки, когда выяснилось, что её коллега Мари Краймбрери во время своего номера в середине концерта будет использовать ванну, установленную прямо на сцене. При этом Лобода сама использует ванну в качестве декорации в своём выступлении.

Певица отказалась выходить на сцену и выкатывать ванну на сцену после того, как зрители увидят эту декорацию у Мари. Переделывать номер времени уже не было, поэтому артистка удалилась со съёмок. По словам организаторов, Лобода всех подвела. Они уверены, что в этой ситуации можно было бы найти какой-то компромисс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жена Александра Реввы Анжелика и певица Светлана Лобода запечатлелись на отдыхе в Арабских Эмиратах. Женщины выбрали платья-комбинации контрастных цветов, жена артиста — белое, певица — чёрное.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео