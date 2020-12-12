Лобода показала фрагмент несостоявшегося номера для «Золотого граммофона»

https://static.news.ru/photo/4742ede8-3d4d-11eb-9454-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Видеозапись с репетиции своего выступления, которое Светлана Лобода готовила две недели, а затем отменила, покинув со скандалом церемонию вручения премии «Золотой граммофон», певица показала подписчикам.

Лобода со скандалом покинула премию «Золотой граммофон», отказавшись от выступления. Директор артистки Нателла Крапивина объяснила, с чем связано такое поведение.

Лобода должна была исполнить песню «Мой». Ванну во время исполнения номера кроме неё планировала использовать артистка Мари Краймбрери. Сообщалось, что Лобода возмутилась тем, что зрители два раза увидят ванну на сцене, и уехала с премии.

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с участием Светланы Лободы на «Золотом граммофоне». По его словам, исполнительница, которая отказалась выйти на сцену из-за реквизита, слишком эмоционально отреагировала на произошедшее, сообщал NEWS.ru.