Лобода, Брежнева, Седокова: что стало с «золотым» составом «ВИА Гры»

Фото: Mariam Medvedeva/Global Look Press

Певица Анна Седокова на подкасте «НеДудь» призналась, что было неприятно, когда в группе «ВИА Гра» ее заменили Светланой Лободой. Что стало с «золотым» составом коллектива и как исполнительницы строят сольную карьеру?

Каким был «золотой» состав «ВИА Гры»

Первого коммерческого успеха группа «ВИА Гра» добилась в 2000 году, когда в ее состав входили две солистки — Алена Винницкая и Надежда Мейхер-Грановская. Именно с премьеры песни «Попытка № 5» в их исполнении группа начала набирать популярность. Однако «золотым» составом «ВИА Гры» считают трио, состоявшее из Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской. Оно образовалось в январе 2003 года, однако уже в мае 2004 года Седокова покинула группу из-за беременности.

«Тогда они уверяли: „Да-да, мы будем тебя ждать“. И вот на втором месяце беременности я включаю телевизор и вижу, что какая-то женщина получает премию как участница „Лучшей группы“ на „Муз-ТВ“. Стоит на сцене, держит тарелку... И эта женщина — Лобода», — вспоминала артистка.

Именно в этом составе вышла одна из самых популярных композиций за всю историю коллектива «Не оставляй меня, любимый», а также одноименный клип. После этой работы каждая новая песня «ВИА Гры» становилась хитом. Альбом «Стоп! Снято!», который вышел в свет в апреле 2003 года, получил статус «золотого» сборника, а уже летом поклонники коллектива смогли увидеть новое видео — пародийный клип на песню «Убей мою подругу». Затем была первая дуэтная работа с Валерием Меладзе и клип «Океан и три реки».

Как экс-участницы «ВИА Гры» живут сейчас

Анна Седокова после выхода из декрета стала строить сольную карьеру. Недавно она представила обновленную версию композиции «Не оставляй меня, любимый». Исполнительница призналась, что негативно относится к попыткам вернуть «золотой» состав группы, поскольку она не общается с коллегами уже более 20 лет.

«Наши пути настолько разошлись, мы настолько разные во всем. Я не знаю этих людей, 20 лет прошло! Мы не общались, ни разу не пересекались. Вообще не слежу за ними, желаю удачи, но наши дороги разошлись много лет назад», — сообщила звезда.

Вера Брежнева ушла из «ВИА Гры» в 2007 году. Уже тогда ее заподозрили в отношениях с продюсером Константином Меладзе, а в 2015 году пара поженилась. Знаменитость успешно строила сольную карьеру в России, однако после начала спецоперации покинула страну. Добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у Брежневой пока не получилось. Недавно ее выступления в Испании и Португалии были отменены.

Надежда Мейхер-Грановская покидала группу несколько раз, а окончательно ушла в 2011 году, несмотря на уговоры продюсеров. Сейчас певица обосновалась в Германии, где продолжает творческую карьеру. Светлана Лобода, заменившая Седокову в «ВИА Гре», выступала в коллективе всего три месяца.

«Честно призналась, что не хочу быть в группе, потому что это не мой путь. Меня начали уговаривать: „Как же так? Это такой шанс“», — рассказывала она.

После ухода из группы звезда успешно строила карьеру в России, но, как и Брежнева, уехала из страны после начала СВО. Сейчас артистка жалуется журналистам, что стала мало зарабатывать. Она признавалась, что вынуждена тратить сбережения, которые были накоплены во время работы в РФ.

Какой сейчас состав группы «ВИА Гра»

За 22 года в коллективе было 20 солисток, артистки выпустили пять студийных альбомов. На данный момент участницами «ВИА Гры» являются София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

В прошлом году в СМИ появилась информация о ликвидации ООО «Группа ВИА Гра». Как сообщалось, данное решение принял музыкальный продюсер Константин Меладзе. Компания владеет брендами «Виа гра» и «Группа ВИА Гра». В документах о ликвидации не говорилось о наличии у организации долговых обязательств. Уставной капитал ООО составляет 10 тысяч рублей. Концертный директор коллектива опроверг домыслы о прекращении деятельности коллектива. Он пояснил, что на данный момент происходит процесс реорганизации юридического лица.

«Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается», — говорил концертный директор порталу Super.

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