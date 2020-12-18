Лиза Галкина в шифоновом платье сфотографировалась в кругу родных

https://static.news.ru/photo/b3130934-4146-11eb-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

На фан-странице дочки Аллы Пугачёвой и Максима Галкина появилось новое архивное фото, на котором девочка позирует в окружении родственников.

На фото вместе с Лизой позируют её папа, мама, родной брат Гарри, старшая сестра Кристина Орбакайте и её дочь Клавдия. На малышке белое шифоновое платье, белые сандалии и сумка в цвет на длинном ремешке.

Фото вызвало массу восторженных откликов подписчиков Instagram. Они оценили наряд девочки. Также пользователи отметили, что все детки красивые, а семья замечательная.

Ранее NEWS.ru писал, что Лиза Галкина примерила наряды к Новому году. Девочка уже не раз устраивала родителям дефиле. На этот раз первоклассница выбрала к празднику пышное белоснежное платье, украшенное стразами и перьями.

Алла Пугачёва и Максим Галкин воспитывают семилетних двойняшек, рождённых от суррогатной матери. Дети всесторонне развиты, они занимаются музыкой, учат иностранные языки, но при этом находят время на разные развлечения и шалости.

Максим Галкин как образцовый отец уделяет двойняшкам много внимания, он не устаёт публиковать кадры с детьми, к которым поклонники всегда проявляют большой интерес.