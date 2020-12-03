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Лиза Галкина похвасталась роскошными кудряшками

14:00, 03 декабря 2020

Младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Лиза похвасталась новой причёской. Она предстала перед поклонниками звёздной семьи с роскошными белокурыми кудряшками, струящимися по плечам.

Видео появилось на одной из фан-страничек, посвящённых девочке. Там часто размещают ролики, на которых девочка танцует, поёт и устраивает модные показы для родных.

На этот раз семилетняя модница продемонстрировала результат работы стилиста. При этом она красовалась в стильной клетчатой рубашке, чрезвычайно модной в нынешнем сезоне, сообщает Тeleprogramma.pro

Впрочем, девочка не только старается быть неотразимой, но и усердно учится в первом классе, радуя родителей школьными успехами, достижениями в изучении иностранных языков и игрой на фортепиано.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лиза Галкина станцевала под восточную композицию, чем удивила и восхитила подписчиков её звёздных родителей.

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