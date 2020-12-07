Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом

https://static.news.ru/photo/cd947766-387c-11eb-a77d-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

После того как в сентябре тренер по танцам на льду Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова перестали скрывать свой роман, поклонники пары ждали, когда же на «том самом» пальце у звезды сериалов появится кольцо. И вот «папина дочка» наконец-то заинтриговала подписчиков Instagram снимком, на котором всё и так понятно без слов.

В подписи к фото Лиза указала дату — 6 декабря — и рядом поставила сердечко. Из-за этого фолловеры актрисы решили, что Авербух сделал предложение Арзамасовой именно в этот день.

Парой влюблённые объявили себя в сентябре на шоу «Вечерний Ургант», и с этого момента, как предполагают поклонники, дело уже шло к свадьбе. Разница в возрасте между Авербухом и Арзамасовой — 22 года.

По словам фигуриста, он не собирался долго скрывать отношения с Лизой. При этом в тайне он хранил их на протяжении восьми лет. На момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней, и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения. Пара скрывала связь до тех пор, пока их не засняли за милой беседой на одной из террас.

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