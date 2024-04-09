Лиза Арзамасова подтвердила слухи о второй беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова подтвердила, что беременна второй раз. Она сняла семейное видео с мужем Ильей Авербухом и сыном Левой, где показала округлившийся живот и призналась, что спустя три года снова ждет ребенка.

Спустя три года, — прокомментировала актриса в своем Telegram-канале.

Актриса так же спросила сына, рад ли он будущему брату или сестричке. Ребенок ответил, что очень рад, после чего девушка послала малышу воздушный поцелуй.

Ранее Арзамасова опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» новое видео по случаю своего дня рождения, после чего поклонники начали подозревать, что супруга Авербуха ждет второго ребенка. На кадрах артистка обнимает своего сына, а на переднем плане красуется торт, в какой-то момент Арзамасову можно было рассмотреть в полный рост: сквозь свободную футболку был виден живот. Фанаты сошлись во мнении, что в семье артистов стоит ждать прибавления и пожелали девушке родить дочку.

До этого стало известно, что Арзамасова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Осторожно! Вивальди!», «Раневская. Сквозь смех и слезы!», «Золушка», «Ночь ее откровений», «Через постель» и «Ромео и Джульетта». В 2023 году артистка снялась в сериале «Папины дочки. Новые». В скором времени также должны выйти проекты «УГРОза: Трепалов и Кошелек» и «Крот в паутине» с ее участием.