«Бесплатный труд»: Литвинова объяснила, почему снимает дочь в фильмах

https://static.news.ru/photo/c6734eec-a5d9-11eb-ab1f-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Актриса и режиссёр Рената Литвинова заявила, что никогда «не стремилась выпячивать» свою дочь Ульяну Добровскую. Тем не менее она задействует девушку практически во всех своих фильмах. Всё потому, что таким было пожелание её творческой группы, объяснила она в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Впрочем, подчеркнула актриса, дочь «была, как настоящий герой», и справилась с задачей.

У нас приветствуется бесплатный труд, поэтому мы всегда привлекаем родственников, — объяснила Литвинова.

При этом сама 19-летняя девушка заверила, что всегда поддерживает мать, которая, по её словам, очень много работает. По словам Добровской, мнение родительницы ей важно и ценно. И если та скажет, что она бездарный человек, то наследница именитой актрисы не обидится, но прислушается к её мнению.

По словам звёздной наследницы, Литвинова — наилучший советник. Поэтому в случае проблем она всегда становится первым человеком, кому звонит девушка. При этом ругаться та не станет, а в худшем случае лишь немного пожурит.

Ранее Литвинова рассказала, что видит яркие сны. По её мнению, это и есть кино.