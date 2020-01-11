https://static.news.ru/photo/e4542694-3559-11ea-be09-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Актриса и режиссёр Рената Литвинова на своей официальной странице в социальной сети рассказала о том, как её сбили 12 января на пешеходном переходе в центре Москвы.

Свой пост артистка начала с цитаты из стихотворения Иосифа Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Литвинова пишет, что в настоящее время с ней уже всё хорошо. Машина действительно сбила актрису на пешеходном переходе, однако доктор в кратчайшие сроки оказал пострадавшей необходимую помощь и зашил разбитый в результате столкновения подбородок.

Литвинова уточняет: машина наехала на неё после пробежки. По словам актрисы, она была абсолютно трезвой, вопреки информации, распространённой в СМИ.

Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения», — пишет Литвинова в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль.