Литвинова поделилась нехарактерным для неё фото без макияжа и в купальнике

https://static.news.ru/photo/d1506734-ee58-11ea-a6ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Режиссёр и актриса Рената Литвинова выложила в соцсети фотографию, на которой она позирует в чёрном купальнике около моря.

Фотоотчёт с отдыха. Мой Instagram смотрит мама. Мама, я люблю тебя, — подписала снимок актриса.

Литвинова надела закрытый чёрный купальник и дополнила образ тёмными очками. Волосы она просто зачесала назад. Поклонники не привыкли видеть диву такой «простой» — обычно в своём блоге актриса демонстрирует изысканные наряды, украшения и макияж. Но больше всего пользователей соцсети впечатлила фигура 53-летней артистки.

Божественная фея с осиной талией! — прокомментировал снимок подписчик под ником alay_6410.

Многие поклонники отметили, что в таком свежем образе актриса выглядит восемнадцатилетней.

Как писал NEWS.ru ранее, подписчики российской актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой раскритиковали её за фотографию в платье с глубоким декольте. На снимке, опубликованном в Instagram Литвиновой, она стоит на веранде на фоне Красной площади, прикрывая блюдцем грудь.