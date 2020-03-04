https://static.news.ru/photo/00c0257e-5e0b-11ea-b18a-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Vladimir Winter/Global Look Press

Режиссёр Рената Литвинова призналась, что уже 15 лет дружит певицей Земфирой. Она называет её гениальным человеком.

По словам актрисы, она делит с Земфирой одну студию, в которой есть всё для жизни. Она выглядит как квартира. Литвинова даже оставалась там на ночь.

Я считаю, что Земфира — это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй, — рассказала Литвинова в интервью Ксении Собчак.

Она добавила, что готова к старости без мужчины. Она уже завела кошку.

Ранее NEWS.ru писал, что минувшей осенью на концерте в Дубае Земфира представила две новые песни — Abuse и Goodbye. Она выступала в рамках фестиваля Parus. Всего певица исполнила 17 композиций.