Режиссёр Рената Литвинова призналась, что уже 15 лет дружит певицей Земфирой. Она называет её гениальным человеком.
По словам актрисы, она делит с Земфирой одну студию, в которой есть всё для жизни. Она выглядит как квартира. Литвинова даже оставалась там на ночь.
Я считаю, что Земфира — это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй, — рассказала Литвинова в интервью Ксении Собчак.
Она добавила, что готова к старости без мужчины. Она уже завела кошку.
Ранее NEWS.ru писал, что минувшей осенью на концерте в Дубае Земфира представила две новые песни — Abuse и Goodbye. Она выступала в рамках фестиваля Parus. Всего певица исполнила 17 композиций.
Добавьте наши новости в избранные источники