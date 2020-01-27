Режиссёр и актриса Рената Литвинова отказалась подавать в суд на девушку, сбившую её на автомобиле 12 января, в собственный день рождения.
Актриса расстроилась, что автомобилистка даже не извинилась перед ней, а просто уехала с места происшествия.
Знаю, что её потом задержали. В суд на неё я подавать не буду. Мне зашили все раны. Сейчас чувствую себя уже хорошо, — цитирует Литвинову Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru писал, что Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Неожиданно из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль. 28-летняя Ольга Чуйко, сбившая актрису, оштрафована на две тысячи рублей. Сама артистка после аварии самостоятельно направилась к своему доктору Теймуру Кулиеву.