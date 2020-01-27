https://static.news.ru/photo/26519a18-40db-11ea-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр и актриса Рената Литвинова отказалась подавать в суд на девушку, сбившую её на автомобиле 12 января, в собственный день рождения.

Актриса расстроилась, что автомобилистка даже не извинилась перед ней, а просто уехала с места происшествия.

Знаю, что её потом задержали. В суд на неё я подавать не буду. Мне зашили все раны. Сейчас чувствую себя уже хорошо, — цитирует Литвинову Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Неожиданно из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль. 28-летняя Ольга Чуйко, сбившая актрису, оштрафована на две тысячи рублей. Сама артистка после аварии самостоятельно направилась к своему доктору Теймуру Кулиеву.