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Литвинова назвала «гениальным» новый альбом Земфиры

18:50, 30 января 2021 28
Земфира Земфира Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Режиссёр и актриса Рената Литвинова оценила новый, седьмой по счёту, альбом певицы Земфиры, который, по её словам, должен выйти в ближайшее время.

Литвинова отметила, что когда-то режиссёр Кира Муратова назвала «гениальной» её повесть «Офелия, невинно утонувшая». При этом она предсказала, что ничего лучшего Литвинова более не напишет. Рената аналогично отозвалась о творении Земфиры.

Сегодня я прослушала новый альбом Земфиры. <...> Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее! — отметила Литвинова в Instagram.

Выход альбома Земфира анонсировала ещё в апреле 2020 года. Тогда, по её словам, он был готов на две трети.

Ранее NEWS.ru писал, что Земфира опубликовала в Instagram редкое фото с Ренатой Литвиновой. Одна из подписчиц пожелала всем найти такого человека, «который будет смотреть на вас так же, как Земфира смотрит на Ренату».

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