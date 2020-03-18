Фото: Little Big/vk.com

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, поддержала отмену конкурса из-за пандемии коронавируса.  

Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус! — говорится в Instagram группы.

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18 марта Европейский вещательный союз выпустил официальное заявление об отмене песенного конкурса. Он должен был пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.

В связи с пандемией COVID-19 отменили или перенесли ряд крупных международных мероприятий. УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу на 2021 год. Чемпионат России по футболу временно приостановлен. Кроме того, отменили ЧМ по фигурному катанию. Музыкальный фестиваль Coachella сдвинул даты с апреля на октябрь, а организаторам крупнейшего британского фестиваля Glastonbury пришлось совсем отказаться от его проведения.

Кроме того, сейчас под вопросом находятся праздник День Победы и шествие «Бессмертный полк», Олимпийские игры и российские международные экономические форумы.

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